Savona. Sarà oggetto di un servizio di “Striscia la Notizia” in onda nella puntata di questa sera la “questione” della cessione del Teatro degli Scolpi di Monturbano, in vendita a 1,5 milioni di euro (leggi qui).

L’inserzione (che non cita mai il teatro ma parla più genericamente di una “casa indipendente”, tre locali e un bagno per un totale di 1800 mq, “ideale per attività produttiva”) in realtà è online da qualche tempo, ma la notizia è diventata pubblica soltanto la scorsa settimana quando l’ingegner Paolo Forzano, che per primo ha riconosciuto in quell’immobile il teatro, ha lanciato attraverso IVG un appello al sindaco a “recuperare” la struttura.

Secondo la “scaletta”, il servizio vedrà la partecipazione di Forzano e degli eredi dei proprietari, accompagnati dal loro avvocato.

Nei giorni scorsi la questione aveva sollevato il proverbiale “polverone” in città. Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e il vicesindaco Massimo Arecco avevano “aperto” a un possibile percorso di riqualificazione del Teatro: “Siamo disponibili a parlare con i proprietari del teatro ma solo nel caso in cui, anziché optare per eventuali e legittime operazioni commerciali, decidesse di condividere soluzioni di utilizzo pubblico del bene“.

Nel frattempo in città e sui social è iniziato un dibattito sulle possibili strade da percorrere. Semplici chiacchiericci, per ora, in attesa appunto che il Comune o la proprietà facciano la loro mossa.