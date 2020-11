“‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?”: gli ospiti della sesta puntata

Cairo Montenotte. Lunedì 9 novembre alle ora 20,30, in diretta sulla pagina Facebook dell’Asd Cairese 1919, appuntamento con la sesta puntata di ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?.

Ospiti degli addetti stampa Daniele Siri e Michael Traman saranno Andrea Formica, il team manager della società cairese, e Leonardo “El Pitu” Pastorino, giocatore gialloblù tra i più positivi in questo inizio stagione. Non mancheranno gli ex, ovvero il mister Matteo Solari ed il numero 1 Luca Giribaldi, attualmente difensore dei pali dell’Olimpia Carcarese.

Sarà possibile assistere al programma in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della Asd Cairese (cliccando qui). Il giorno dopo, la diretta sarà reperibile anche sul canale YouTube e sul sito della società.