“‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?”: gli ospiti della nona puntata

Cairo Montenotte. Lunedì 30 novembre alle ora 20,30, in diretta sulla pagina Facebook dell’Asd Cairese 1919, appuntamento con la nona puntata di ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?.

La prossima tappa sarà idealmente oltre oceano, più precisamente in Argentina. Una puntata organizzata da tempo che risulterà ancora più attuale vista la recentissima dipartita di Diego Armando Maradona.

Ospite della serata il responsabile tecnico del settore giovanile della Cairese Sergio Soldano, il quale ha conosciuto da vicinissimo il “Pibe de Oro”. Insieme a lui, il direttore sportivo del Messina César Grabinski, attaccante che ha fatto gioire tante società del comprensorio savonese e non solo. Sempre restando in tema di “delanteri” di livello, si chiacchiererà insieme a Luciano Mendez. Con gli addetti stampa gialloblù Michael Traman e Daniele Siri ci sarà anche il giornalista di IvgSport Claudio Nucci che, da grande appassionato di calcio sudamericano, rivolgerà alcune domande agli ospiti, oltre a raccontare la sua esperienza come allenatore di compagini della Val Bormida.

Sarà possibile assistere al programma in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della Asd Cairese (cliccando qui). Il giorno dopo, la diretta sarà reperibile anche sul canale YouTube e sul sito della società.