Strade di competenza provinciale, scatta l’obbligo di circolazione con pneumatici invernali

Savona. Pubblicata l’Ordinanza Dirigenziale 2716/2020 che ordina ai conducenti dei veicoli in transito sulle strade di competenza della Provincia di Savona, con l’esclusione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli.

L’obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o, in alternativa, di circolare avendo sempre a disposizione, a bordo del veicolo, idonei mezzi antisdrucciolevoli omologati, nel periodo compreso tra il giorno 15 novembre 2020 ed il giorno 15 aprile 2021 entrambe le date incluse; in caso di precipitazioni nevose in atto, presenza di neve e/o ghiaccio sulla carreggiata, tali da rendere difficoltosa la circolazione, anche antecedentemente o successivamente al periodo sopra indicato, potranno circolare soltanto i veicoli dotati di pneumatici invernali ed i veicoli con dispositivi antisdrucciolevoli omologati, montati sugli pneumatici.

Il divieto di circolazione ai ciclomotori a due ruote ed ai motocicli, in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose o in presenza di neve e/o di ghiaccio sulla carreggiata, nel periodo indicato nel paragrafo precedente; detto periodo è da ritenersi esteso anche antecedentemente o successivamente alle date indicate, qualora si verifichino gli eventi meteorologici sopradescritti.

Tutti i dettagli dell’Atto Dirigenziale di Ordinanza n. 2716 del 09/11/2020 sul sito: www.provincia.savona.it