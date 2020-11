Sterilizzazione colonia felina, il vice sindaco di Ceriale replica a Enpa: “Dati inverosimili”

Ceriale. “In risposta all’articolo di Enpa, pubblicato oggi, a riguardo della colonia felina di circa 25 gatti – replica Luigi Giordano, vice sindaco di Ceriale – come Comune stiamo già collaborando con l’accademia Kronos ponente ligure, precisamente con il consigliere nazionale sig. Briatore, che insieme ai suoi volontari stanno facendo un ottimo lavoro per tutti i gatti del comprensorio”.

“Le operazioni di cattura e sterilizzazione – spiega Giordano – visite veterinarie di 18 gatti sono già state effettuate dai volontari della sezione Kronos. Anticipando già le spese sostenute. L’Enpa ha decisamente preso lucciole per lanterne sostenendo che il Comune di Ceriale trascura le colonie feline del territorio”.

“Non capisco da dove arrivi questa fonte poco veritiera nei confronti dei volontari Kronos e dell’amministrazione – prosegue il vice sindaco di Ceriale – per il momento abbiamo un accordo ben preciso per sostenere i volontari stiamo aspettando una mappatura delle colonie feline per poter sostenere in parte le spese dei gatti sterilizzati e visitati. Sono certo che anche l’Enpa che si presta da sempre a favore degli animali capisca l’errore commesso dando dei dati inverosimili”.

“Tutti noi ci prestiamo alla cura degli animali più indifesi, come del resto fa l’Enpa. Ed è per questo che dico che tutti noi dovremmo fare attenzione a quello che si scrive” conclude Giordano.