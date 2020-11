Stelle Michelin 2021, il Nove di Alassio si aggiunge a Claudio di Bergeggi e al Vescovado di Noli

Liguria. Due new entry e sei conferme in Liguria nella Guida Michelin 2021, che attribuisce le famose stelle e costituisce una sorta di Bibbia per gli amanti della buona cucina, ogni anno molto attesa.

I ristoranti entrati nell’edizione 2021 sono il Nove di Alassio e Impronta d’Acqua di Lavagna, quelli confermati sono invece Claudio di Bergeggi, Il Vescovado di Noli, la Locanda dell’Angelo di Ameglia (La Spezia), Paolo e Barbara di Sanremo, Sarri di Imperia e The Cook di Genova. Tutti hanno avuto una stella.

L’annuncio è stato dato poco fa a Milano, nella sede della Guida, dal responsabile della comunicazione Marco Do, che ha spiegato: “Nonostante l’incertezza causata dall’emergenza sanitaria, che ha provocato anche difficoltà negli spostamenti, abbiamo deciso di proseguire anche quest’anno nel nostro lavoro”.

La più prestigiosa delle guide italiane è arrivata all’edizione numero 66.