Alassio. “Lo scorso 18 settembre, depositai in Prefettura un esposto preparato con Andrea Moreno e Claudia Arduino in merito ai nuovi autovelox sull’Autofiori, che a nostro avviso rappresentavano un pericolo per l’incolumità degli automobilisti. La notizia data da IVG sull’inizio dei lavori di spostamento degli autovelox, con l’uniformazione dei limiti di velocità e la riduzione degli orari di funzionamento, ci fa molto piacere”.

A parlare è Jan Casella, consigliere comunale di Alassio Volta Pagina. “Andrea, Claudia e io speriamo di essere stati utili, e ovviamente vigileremo sui nuovi ricollocamenti”.

“Un grande grazie a tutti i cittadini che si sono mobilitati, a Striscia la Notizia e a tutti gli organi d’informazione che hanno dato un contributo in questa battaglia” conclude.