Sport, escursioni, incontri letterari, esposizioni d’arte: un appassionante fine settimana di eventi in provincia

Il 7 novembre 1929 a New York aprì al pubblico il Museum of Modern Art, il principale museo moderno del mondo. Quasi cento anni dopo in Italia il Governo ha imposto la chiusura di tutti i musei a causa del “ritorno di fiamma” del Coronavirus. Coincidenze? Fortuna vuole comunque che il divertimento non passi solo da mostre, pièce teatri e concerti: c’è un vero e proprio “catalogo” di eventi da sfogliare e portare con sé da una parte all’altra della provincia per non serrare le porte del fine settimana.

Tutti conosciamo Finale Ligure come meta turistica marittima ma non tutti sanno che è una vera e propria meta per moltissimi biker. Esiste infatti un percorso ad anello che comprende gran parte dei migliori sentieri in assoluto, con panorami pazzeschi e trail mozzafiato. Alla fine del tour ci si può recare a Finalborgo, uno dei Borghi Più Belli d’Italia.

Nel weekend potremo andare anche alla scoperta di un luogo sconosciuto alla maggioranza dei liguri: il Lago di Osiglia. Il percorso dell’escursione si snoda infatti tra boschi di castagni e faggi per poi scendere e costeggiare il lago: sul suo fondale cela un vero e proprio paese che in occasione dello svuotamento periodico del lago vede saltuariamente la luce.

Sergio Olivotti è autore e illustratore di libri per l’infanzia. Ambientazioni surreali e personaggi improbabili sono l’inconfondibile cifra stilistica del suo immaginifico, in cui l’assurdo diventa luogo di potenziale crescita creativa del bambino. A Varazze Olivotti dedicherà ai piccoli lettori le sue due ultime uscite: il libro “Le felicità”, scritto da Roberto Piumini, e “Noe Nae Noe”, scritto dal celebre cantante e comico Fabrizio Casalino, che ha trasformato il più noto scioglilingua genovese in una poetica e divertente storia illustrata con umorismo da Olivotti.

A Savona solo la galleria GulliArte rimane aperta in quanto esercizio commerciale e continua ad ospitare “Gente di Mare”, mostra personale dell’artista Giovanna Crescini. Una selezione di opere inedite con forme e dimensioni originali evoca il tema della mostra con armonica coerenza di stile e una precisa adesione tra forma e colore delle immagini sia sulla tela sia sulla bianca superficie della maiolica che ricopre la terracotta.