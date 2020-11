“Scrivo per segnalare la scandalosa incuria in cui si trovano gli spazi per i bambini nel quartiere di Lavagnola a Savona. Diversi genitori mi scrivono da tempo inviandomi le foto del totale degrado in cui versano i giochi e le aree riservate ai bambini savonesi”.

La denuncia arriva da Gabriele Lugaro, pedagogista, che ha raccolto diverse segnalazioni dopo altre ricevute nei mesi scorsi su alcune aree gioco della città della Torretta.

“Questa volta segnalo i giardini “B.Bignone”, a fianco all’asilo di Via Crispi, e i giardini “Ai Caduti Partigiani”, entrambi nel quartiere di Lavagnola che, come potete vedere dalle foto, risultano totalmente inagibili”.

“Da mesi stiamo portando avanti una battaglia sociale e culturale affinché il Comune metta al centro delle proprie priorità l’infanzia e i suoi bisogni. Continueremo a farla fino a quando non vedremo dei risultati concreti per i bambini e le bambine di Savona”.

“Invito tutte le famiglie savonesi a scrivermi e segnalarmi qualunque tipo di disservizio o mancanza nelle aree destinate ai bambini e all’infanzia. E’ necessaria una battaglia culturale che, nel solco del pensiero e delle parole di Gianni Rodari, contribuisca a creare una società nuova, amica dell’infanzia, che occupandosi dei bambini, costruisca il loro futuro”.

“I bambini e le bambine di Savona meritano di meglio” conclude.