Sosta gratuita nei week end di shopping natalizio, l’idea di Lorenza Giudice va sostenuta

Albenga/Provincia. Desta interesse, e vale la pena di essere condivisa e sostenuta, l’idea di Lorenza Giudice, presidente di Ascom-Confcommercio Albenga, che ha chiesto al Comune di rendere gratuiti i parcheggi delle zone blu nei week end di dicembre per favorire lo shopping natalizio (leggi qui).

A dire il vero la richiesta riguardava anche l’ultimo fine settimana di novembre, ma ormai quello è andato e pazienza.

Lorenza Giudice parla di “sensibilità” in un momento tanto difficile e sottolinea che sarebbe un provvedimento che agevola gli spostamenti. Insomma, un piccolo aiuto concreto, che tra l’altro eviterebbe ai clienti dei negozi di stare lì a guardare l’ora tutti i momenti, rinunciando magari a un acquisto perché il parcometro sta scadendo.

Giudice ha scritto al sindaco di Albenga, ma è ovvio che si tratta di un’idea valida per qualsiasi città, a cominciare da Savona, dove certamente assessori vari faranno finta di non saperne nulla (in effetti non sono obbligati) o al massimo ci spiegheranno che non è possibile per motivi tecnici o perché si toglie un introito al Comune.

Comunque sia, che si tratti di Albenga, Savona, Loano, Cairo o Varazze, i buoni propositi di Lorenza Giudice vanno sostenuti – ripetiamo – da tutte le persone di buona volontà.

Attenzione però, perché il tempo stringe e, se qualche amministratore fosse intenzionato ad accogliere la richiesta deve farlo in tempo per sabato prossimo, in modo che sia valido almeno quattro settimane, cercando di fare lo slalom tra i DPCM di Conte.

Non crediamo che senza quei pochi spiccioli i Comuni andrebbero in bancarotta. “Sensibilità e un aiuto concreto”, ha sintetizzato Giudice. Tra l’altro, si fa bella figura e costa poco.