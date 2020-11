Software per l’analisi di bilancio: come semplificarsi la vita

Il bilancio d’esercizio è una rendicontazione che contiene tutte le informazioni riguardanti i risultati della gestione di un’impresa nell’arco di un anno solare. Secondo le vigenti leggi alcune imprese italiane, in particolare le società di capitali, di persone e le imprese individuali, hanno l’obbligo di redigere questo documento. Anche se per ognuna delle categorie sopra elencate la legislazione prevede diverse forme di bilancio, o meglio contenuti più o meno specifici, sono numerose le aziende che producono tale documento non solo per adempiere agli obblighi di legge, ma anche per utilizzarlo come strumento programmatico, utilizzando dei software per l’analisi di bilancio dell’impresa.

A cosa serve il bilancio

Stiamo quindi dicendo che una buona fetta di aziende italiane, e anche del resto del mondo, predispone periodicamente un bilancio, non solo per questioni legali o fiscali. Avere a disposizione un bilancio ben compilato, che tenga conto di tutte le attività svolte in azienda, permette infatti di valutare le scelte, le attività e le decisione effettuate nel corso del tempo, che può essere anche minore ai 12 mesi previsti dalla legge. Secondo quanto dichiara un bilancio annuale un socio può conoscere con precisione il valore della propria partecipazione a una società; una banca o un finanziatore può considerare la solvibilità di un’azienda o le sue prospettive future; un imprenditore può mantenere monitorare le performance della propria azienda, o di quelle con cui collabora come consulente esterno.

Come si redige un bilancio

Il bilancio di una società o di un’impresa viene prodotto dall’amministratore della medesima. L’utilizzo dei software per l’analisi di bilancio. consentono di semplificare di molto l’attività da svolgere ed inoltre alcuni prodotti consentono di acquisire automaticamente le attività disponibili all’interno dei software gestionali, evitando quindi lungaggini amministrative o errori inconsapevoli; oltre ovviamente a rendere l’intera attività molto più rapida e precisa.

Chi redige un bilancio

I passaggi da seguire nella redazione di un bilancio sono abbastanza precisi. Solitamente è l’amministratore che si occupa della redazione del bilancio, anche se in molti casi è un intero consiglio di gestione ad occuparsene. Spesso la soluzione scelta è quella di demandare a consulenti esterni la redazione del bilancio; questo avviene soprattutto laddove i medesimi consulenti a predisporre anche la gestione contabile dell’impresa. Tale soluzione permette di rendere più rapide le operazioni ed è spesso preferita dalle piccole e medie imprese, nelle quali sarebbe complicato trovare delle figure che si occupino in prima persona di tali attività.

Come utilizzare il bilancio

Utilizzando un buon software per l’analisi di bilancio non solo si redige più rapidamente questo tipo di documento, ma si possono utilizzare le informazioni in esso contenute per migliorare la performance aziendale. Questo considerando il documento non come un report statico, da valutare solo una volta all’anno, ma come uno strumento dinamico, da sfruttare nel corso del tempo, verificando e valutando le scelte effettuate. Oggi alcuni programmi per l’analisi di bilancio funzionano anche in cloud; questo significa che eventuali consulenti esterni, o chi si occupa di programmazione e di verifica dell’attività aziendale, possono avere a disposizione i dati loro necessari in qualsiasi momento e da qualsiasi postazione, non necessariamente interna all’azienda.