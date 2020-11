Vado Ligure. La stagione calcistica prosegue tra dubbi, rinvii e incertezze. La certezza del Vado è invece quella di non riuscire a trovare continuità nei risultati. Una buona prestazione per un’ora non basta infatti ai locali, sconfitti dai valdostani del Pont Donnaz. Il tabellino vede la doppietta messa a segno da Varvelli, nel giro di pochi minuti a metà secondo tempo. Nel finale gli ospiti, bravi dapprima a sfruttare con cinismo le disattenzioni altrui, legittimano il successo andando vicini al terzo gol.

L’incontro era valevole come recupero della settima giornata del campionato di Serie D, girone A.

Fischio d’inizio avvenuto questo pomeriggio allo stadio Ferruccio Chittolina, ore 14.30.

Vado-Pont Donnaz 0-2 (63′, 67′ Varvelli)

Vado: Luppi, Vavassori, Alberto, Sampietro, Gallotti, Tissone, Lala (73′ Dagnino) Taddei, D’Antoni, Gulli, Bacigalupo (73′ Corsini)

A disp. Ghizzardi, Favara, L. Casazza, Chicchiarelli, Valenti, A. Casazza, Boiga. All. L. Tarabotto

Pont Donnaz: Vinci, Scala, Maffezzoli, Tanasa, Balzo, Ciappellano, Filip, Masini, Varvelli (90’+4 Paris), Lauria (88′ Borettaz), Ruatto (56′ Sterrantino)

A disp.: Gini, Ferrando, Sassi, Paris, D’Onofrio, Cena, Montenegro, Borettaz. All. Cretaz

Arbitro: Foresti (Bergamo). Assistenti: Bianchi (Pistoia) e Vagheggi (Arezzo)

Note: impianto chiuso al pubblico pagante, riservato ai soli tesserati e mezzi stampa. Ammoniti; Taddei (V). Angoli 3-3.

Cronaca diretta:

90’+4 Fischio finale: Vado-Pont Donnaz 0-2.

90′ Quattro minuti di recupero.

86′ Azione prolungata del Vado.

Dagnino riceve dal limite. Il suo tiro sibila alla sinistra del portiere ospite Vinci.

74′ Pont Donnaz vicino al tris. Lauria calcia malmente a lato da posizione favorevole, zona lunetta dell’area.

Vado in difficoltà, evidente contraccolpo psicologico dopo il gol subito (al primo tiro in porta degli avversari), in una gara fino a quel momento equilibrata, a tinte più rossoblù.

Mister Tarabotto prova a cambiare le carte in tavola; doppio cambio. Escono Bacigalupo e Lala, subentrano Corsini e Dagnino.

67′ Gol Pont Donnaz! Percussione sulla destra di Filip, tiro dritti per dritto a palombella.

La palla colpisce la parte inferiore della traversa e rimbalza sulla riga. Luppi smanaccia. In seconda battuta Varvelli raccoglie la respinta sulla sinistra, si accentra al vertice dell’area piccola e buca il portiere vadese sul palo di competenza, siglando doppietta. 0-2.

66′ Pont Donnaz vicino al raddoppio. Luppi esce in malo modo, venendo anticipato dal Sterrantino. Il pallone sopraggiunge a Masini, il quale inquadra lo specchio da ottima posizione, a porta sguarnita.

Gli ospiti, nella circostanza, reclamano un possibile rigore non concesso. Causa carica del portiere Luppi su Sterrantino.

62′ Gol Pont Donnaz! Lancio apparentemente innocuo da centrocampo. La retroguardia rossoblù si fa sorprendere, lasciando solo Varvelli. L’attaccante valdostano, controlla sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Luppi e lo batte aprendo il piatto destro. 0-1.

59′ Contropiede Vado 3 vs 3. Gulli si invola. Provvidenziale salvataggio da ultimo uomo di Balzo, per tempismo e senso della posizione

56′ Cambio nel Pont Donnaz. Esce Ruatto, entra Sterrantino.

54′ Altra opportunità Vado. D’Antoni si destreggia con maestra tra tre avversari, avanza centralmente e libera una staffilata dai venticinque metri. Vinci salva alzando in corner, con l’aiuto della traversa.

52′ Giallo a Taddei (V).

46′ Inizio secondo tempo (15.33).

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Pont Donnaz 0-0.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Occasione Vado. Gulli affonda sulla fascia destra e mette al centro. D’Antoni riceve il cross basso e col tacco, spalle a porta, colpisce la parte esterna del palo, a portiere battuto.

27′ D’Antoni vince un contrasto con un difensore avversario sulla sinistra e serve Gulli al limite dell’area. Il tiro del giocatore vadese finisce alto di un metro.

22′ Filip, tiro strozzato da buona posizione. Palla ampiamente fuori.

Superati i venti minuti di gioco. Prevale una certa fase di studio, nessuna occasione degna di nota da segnalare. Ospiti a favore di vento.

10′ Scala avanza sulla destra e prova a lanciare Lauria, il suggerimento è tuttavia troppo lungo.

1′ Punizione Vado dalla fascia destra. Va Sampietro. Vavassori stacca a centro area, ma manda a lato.

Il vento grecale spira freddo da nord-est. La partita comincia qualche istante più tardi rispetto all’orario previsto (14:33).

Vado in completo bianco con ricami rossoblù. Pont Donnaz in maglia e pantaloncini arancioni, calzettoni blu.