Serie D: nessuno squalificato, domenica si gioca Varese-Vado

Vado Ligure. I tre incontri del girone A della Serie D giocati nello scorso fine settimana non hanno causato squalifiche né ammende.

Nel frattempo, è stato modificato uno dei sette recuperi in programma domenica 29 novembre: il Città di Varese affronterà il Vado, non la Folgore Caratese. Ecco gli incontri, in programma alle ore 14,30:

Castellanzese-Casale

Lavagnese-Legnano

Città di Varese-Vado

Derthona-Fossano

Arconatese-Borgosesia

Caronnese-Imperia

Chieri-Gozzano

Vediamo la classifica marcatori aggiornata dopo 8 giornate, in attesa dei 20 recuperi ancora da disputare.

5 reti: Sylla (Gozzano)

4 reti: Romano (Sanremese), Cocuzza (Legnano), Allegretti (Gozzano), Masini (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Chessa (Castellanzese)

3 reti: Buso (Sestri Levante), Spoto (Derthona), Lauria, Varvelli (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pastore, Pavesi (Arconatese), Colombo (Castellanzese)

2 reti: Croci (Sestri Levante), Merkaj, Gaeta (Bra), Capra, Donaggio (Imperia), Buongiorno, D’Orsi (Lavagnese), Bigotto (Castellanzese), Carli (Saluzzo), Matera, Bramante (Borgosesia), Calì, Corno (Caronnese), Boiga (Vado), Bianco, Pedrabissi (Chieri), Otelè (Città di Varese)

1 rete: Travaglini, Scaringella, Santonocito, Banfi, Vernocchi (Caronnese), Bonaccorsi, Aiola (Borgosesia), Ngom, Bartulovic, Valagussa, Macrì, Kouda (Folgore Caratese), Albani, Di Salvatore, Galvagno (Fossano), Gnecchi, Sancinito (Imperia), Bongiovanni, Daqoune, Campagna, Tuzza, Cardore (Bra), Di Lernia, Gasparri, Radaelli (Legnano), Albini, Ientile, Gomis (Arconatese), Gerbino, Ferrandino, Spera, Benedetto, Conrotto (Chieri), Sterrantino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pasi, Valenti, D’Antoni (Vado), Mecca (Castellanzese), Gagliardi, Lo Bosco, Demontis, Diallo, Mikhailovsky, Pellicanò (Sanremese), Manasiev, Concas, Gueye, Varela (Derthona), Caldarola, Sardo, Carrer, Tosi (Saluzzo), Rampin, Kayode (Gozzano), Tripli, Cantatore, L. Oneto (Lavagnese), Poesio (Casale), Balla, Fall (Città di Varese)

Autoreti: 1 Cintoi (pro Lavagnese)