VADO 0 -DERTHONA 0

34′ Intervento falloso di Gallotti su Spoto che vale il primo giallo della gara.

30′ Mezz’ora di gioco che arrife ai padroni di casa se si guardano le occasioni create. Peccato che però non contino ai fini del risultato. Un po’ di sfortuna, un super Teti e forse un pochino di imprecisione fanno sì che permanga lo zero a zero.

29′ Schema su corner del Vado, con un gruppetto di giocatori tutti “assembrati” all’altezza del secondo palo. Sugli sviluppi, la palla perviene nei piedi di Gulli, che calcia quasi indisturbato. Un difensore salva sulla linea a Teti battuto.

27′ Sugli sviluppi di un corner Vavassori gira verso la porta. La palla si spegne alla sinistra di Teti.

23′ Taddei di testa su corner. Un super Teti gli nega la gioia del goal. Ai punti meriterebbe il Vado di segnare la prima rete.

21′ Bel traversone di Lipani dalla sinistra che attraversa pericolosamente l’area. Troppo alto per Varela. Sul ribaltamento di fronte Teti si distende parlando bene un tentativo di Lala.

20′ Partita nel complesso equilibrata. Senza particolari conclusioni fino a questo momento.

17′ Gran cross di Gulli dalla destra che però non trova compagni pronti ad approfittarne.

14′ Lipani scambia al limite con Spoto e prova a calciare. Tentativo murato. Palla poi nei piedi di Varela la cui conclusione viene però sporcata e si spegne sul fondo.

10′ Ancora Vado con Taddei che riceve bene al limite e con uno stop a seguire si incunea di forza in area. Conclusione respinta anche questa volta da un difensore. Momento positivo per i liguri.

9′ D’antoni apre bene per Gulli sulla destra. Il numero tre entra in area e calcia. Palla respinta e corner per il Vado, la cui esecuzione si conclude con un nulla di fatto.

7′ La prima situazione pericolosa è del Vado. Colpo di testa in area che si spegne sul fondo. Proteste dei locali per un sospetto tocco di mano.

5′ Il Derthona è partito con il piglio giusto. Regia affidata a Lipani, al momento non ancora francobollato da alcun avversario. Vedremo se più tardi qualcuno si incaricherà di oscurare il play bianconero. Al momento, Sampietro esce dalla linea mediana e cerca di schermarlo. Ospiti molto aggressivi in pressing.

2′ Nota tattica. Padroni di casa e ospiti si dispongono in maniera speculare. 4-3-3 per entrambe le compagini.

1′ Si parte, Vado in completo bianco con parte superiore della maglia rossoblù. Ospiti in total black con inserti bianchi. Ai piemontesi il compito di battere il calcio d’inizio.

Vado: 1 Luppi, 2 Vavassori, 3 Gulli, 4 Sampietro, 5 Gallotti, 6 Tissone, 7 Lala, 8 Taddei, 9 D’antoni, 10 Boiga, 11 Corsini. A disposizione: 12 Ghizzardi, 13 Favara, 14 Bacigalupo, 15 Dagnino, 16 Ravera, 17 Chicchiarelli, 18 Valenti, 19 Alberto, 20 Risso. Allenatore: Tarabotto.

Derthona: 1 Teti, 2 Gualtieri, 3 Tordini, 4 Lipani, 5 Magnè, 6 Emiliano, 7 Concas, 8 Manasiev, 9 Spoto, 10 Varela, 11 Nsingi. A disposizione: 12 Rosti, 13 Negri, 14 Cirio, 15 Maggi, 16 Maine, 17 Kanteh, 18 Mutti, 19 Draghetti, 20 Gueye. Allenatore: Pellegrini.

Terna arbitrale: Vacca di Saronno coadiuvato da Pirola di Abbiategrasso e Puccini di Pontedera

Vado. A più di un mese di distanza dall’ultima uscita stagionale, torna in campo il Vado di mister Tarabotto. Per i rossoblù sarà importante non tradire il ruolino di marcia positivo fatto registrare nelle due gare casalinghe, grazie alle quali hanno raccolto quattro punti. Pareggio all’esordio con la Castellanzese (1 a 1) e vittoria sul Borgosesia (2 a 0). Un andamento inverso rispetto alle due sconfitte rimediate in altrettanti incontri (Gozzano e Saluzzo) lontano dal “Chittolina”. L’avversario di giornata, il Derthona, non è sicuramente tra i più facili da affrontare. Per i piemontesi parlano i numeri: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta in questo primo e travagliato scorcio di campionato.