Vado Ligure. Il Dipartimento Interregionale, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari, ha fissato la data del 6 dicembre per la ripresa regolare del campionato di Serie D con le partite della 7ª giornata (la 9ª per i gironi A e C) che avrebbero dovuto disputarsi lo scorso 8 novembre.

Priorità quindi ai recuperi ancora da giocare calendarizzati per il prossimo 29 novembre. I recuperi ancora non programmati si disputeranno dopo il 6 dicembre.

Domenica 29 novembre, per il girone A, si giocheranno recuperi di 4ª, 6ª, 7ª e 8ª giornata:

Castellanzese-Casale

Lavagnese-Legnano

Città di Varese-Folgore Caratese

Derthona-Fossano

Arconatese-Borgosesia

Caronnese-Imperia

Chieri-Gozzano