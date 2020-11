Scuole medie di Borgio Verezzi, due classi in quarantena: positivi due alunni

Borgio Verezzi. Due classi delle scuole medie di Borgio Verezzi in quarantena a causa di due alunni risultati positivi al Coronavirus.

È questo il provvedimento deciso in questi giorni dalla direzione dell’istituto scolastico per le classi 3C e 1B, sulla base dei protocolli di prevenzione sanitaria anti-Covid previsti in questi casi.

Nei giorni scorsi, sempre all’interno delle medie di Borgio Verezzi, la notizia di un insegnante risultato positivo aveva fatto scattare la quarantena anche per la classe 2A (i cui alunni, attualmente, hanno ripreso regolarmente le lezioni in aula).

Per le classi in quarantena si è attivata la didattica integrata a distanza per non fermare il percorso formativo e scolastico degli alunni.