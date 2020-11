Alassio. Le comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Alassio esprimono il loro vivo ringraziamento alla popolazione della città alassina per la partecipazione sentita al lutto che ha colpito l’Ispettoria con la scomparsa di Suor Clara, un lutto che ha colpito anche Genova dove suor Clara si era ormai trasferita da tempo.

“Grazie in particolare alle autorità e a quanti si sono adoperati per dare degna accoglienza a Sr. Clara nel suo ‘ritorno’ ad Alassio”.

di 18 Galleria fotografica Alassio, l'ultimo saluto a suor Carla









“La dimostrazione di affetto e di riconoscenza, l’apprezzamento della molteplicità dei suoi doni è una gioia per tutte noi e un motivo di lode a Dio per una Figlia di Maria Ausiliatrice che ha percorso con passione la via tracciata da Don Bosco e da Madre Mazzarello per la salvezza della gioventù”.

“Ci auguriamo di cuore che il seme da lei sparso con generosità porti frutti abbondanti di bene per tutti” conclude la comunità religiosa alassina.