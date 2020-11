Savona. “Un Natale triste e buio non lo vogliamo“. Così reagiscono i commercianti di via Luigi Corsi, i primi a non perdere la speranza e allietare il periodo delle feste natalizie con luci e addobbi lungo la via. Sono infatti i pochi nel centro storico di Savona a installare le luminarie, nonostante le grandi difficoltà economiche. Ma le iniziative non sono finite qui.

“Oltre ad investire nelle luminarie e nell’albero luminoso che verrà posizionato al centro dello slargo, abbiamo rallegrato la nostra via creandoci, su progetto di un nostro carissimo collega creativo di Loano Vincenzo Menzio, i coloratissimi gnomi che ogni negozio ha posizionato all’esterno o all’interno delle proprie vetrine” afferma Barbara Fresia, presidente dell’associazione Corsi e Via.

“E’ stata posizionata la buca delle lettere di Babbo Natale dove piccoli, e perché no anche i grandi, potranno imbucare la loro letterina per Babbo Natale – prosegue la commerciante – Babbo Natale inoltre, nostro grande amico e che sa che è un Natale particolare, ci ha garantito che risponderà personalmente ad ogni letterina perché entri in ogni casa la magia del Natale: la gioia di vivere e lo stupore negli occhi dei bambini ci ricordano che vale la pena sperare, vivere e continuare a sognare”.

Anche i residenti di via Luigi Corsi sono stati contagiati da questa magia: “Gli gnomi birichini sono finiti anche sui balconi e nei portoni della via” ci tiene a dire Fresia, concludendo che “molti negozi della via per andare incontro alla clientela in questo periodo difficile effettuano anche consegne a domicilio e da domani saranno aperti tutti i giorni fino a Natale (ovviamente essendo ottimisti e pieni di magia natalizia non vogliamo neanche pensarci ad essere in zona rossa)”.