Savona, un progetto per contrastare la guida in stato di ebrezza o sotto stupefacenti

Savona. Un progetto per prevenire e contrastare la guida in stato di ebrezza o sotto stupefacenti soprattutto tra i giovani. È stato presentato dall’assessore alla Sicurezza Roberto Levrero e approvato dalla giunta comunale.

L’iniziativa, dal nome “Il percorso della sicurezza”, è stata elaborata grazie alla sinergie tra il Comune, I’ASL 2 di Savona (Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze), la Regione Liguria (Centro Regionale Monitoraggio e Analisi Incidenti Stradali) e i Comuni di Finale Ligure e di Loano.

Al fine di migliorare la sicurezza stradale urbana e extraurbana, diversi sono le azioni previste: la raccolta puntuale e completa dei dati infortunistici ed epidemiologici relativi all’uso di alcool e droga nella nostra provincia, correlati agli incidenti stradali; l’incentivazione e il miglioramento dei controlli stradali grazie all’assistenza in loco di personale sanitario per ridurre l’incidentalità stradale; un programma psico-educativo di sensibilizzazione e prevenzione ai rischi della guida in stato di ebbrezza o per assunzione di stupefacenti, con particolare riguardo ai giovani ed ai recidivi; il potenziamento dell’attività di controllo su strada, con particolare riguardo all’attività della polizia locale.

II progetto è stato proposto lo scorso settembre dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è rivolto ai Comuni capoluogo di provincia, i quali potranno ricevere un consistente finanziamento (non superiore a 350.000 €). L’amministrazione ha tempo fino al 30 novembre per presentare la domanda.