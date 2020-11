Savona, stanziati 88 mila euro per il restyling dei parchi gioco della città

Savona. Stanziati 88 mila euro per i lavori di manutenzione ai parchi gioco della città. Lo ha annunciato il sindaco Ilaria Caprioglio che questa mattina nell’incontro con la giunta comunale ha approvato il finanziamento.

In estate era stata lanciata sul web una raccolta firme che invitava il Comune di Savona a sistemare e mettere a disposizione (in sicurezza) dei bambini gli spazi pubblici a loro dedicati, in modo che diventassero di nuovo fruibili dopo i “durissimi mesi di lockdown, in cui i piccoli erano stati chiusi tra le mura domestiche”. In pochi giorni la petizione, ideata dal pedagogista Gabriele Lugaro e dalla psicologa infantile Enrica Spotorno, aveva raggiunto centinaia di firme (in totale quasi 600).

Ora l’amministrazione ha risposto all’appello: “La giunta comunale ha approvato la deliberazione per gli interventi necessari al ripristino o sostituzione di tutte le attrezzature ludiche di tutte le aree gioco aperte della città” ha spiegato il sindaco Caprioglio (alle aree ancora chiuse, invece, si provvederà in un secondo tempo). “Un intervento fortemente atteso dalle famiglie con bambini piccoli, alle quali la nostra amministrazione ha risposto con puntualità e capillarità di interventi” conclude.

Nel dettaglio, al momento si interverrà in sei diverse aree. L’intervento più sostanzioso, 30.300 euro, interesserà l’area del Prolungamento e di corso Colombo. Ulteriori lavori riguarderanno i giardini di via Trincee (26 mila euro) e via Bruzzone (19.600 euro). Gli ultimi tre parchi saranno quelli di via Verdi (5.600 euro), i giardini di Zinola – via Brilla (3.500) e quelli di San Michele – corso Vittorio Veneto (3.000 euro).