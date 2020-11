Savona, torna l’albero di Natale sostenibile in piazza Sisto IV. Comune: “Verifichiamo la possibilità di altre iniziative”

Savona. Dopo il grido di aiuto lanciato dai commercianti del centro di Savona, che non hanno potuto garantire in ogni via le tradizionali luminarie (oltre simbolo delle feste anche occasione per attrarre cittadini e bambini a passeggiare per il centro e “muovere l’economia”), il Comune di Savona informa che “ha provveduto, in occasione delle prossime festività natalizie, a noleggiare un albero addobbato che arriverà il 3 dicembre e sarà acceso il venerdì 4 intorno alle 17:30″.

L’arbusto, come nei due anni passati, è sostenibile, ovvero vivo nel suo vaso, portato in Piazza Sisto IV durante le feste natalizie e poi riportato a gennaio nel vivaio da cui proviene.

“Al momento non pare possibile accompagnare l’accensione con eventi musicali come di consueto” affermano gli assessori Doriana Rodino e Maurizio Scaramuzza, assicurando però l’impegno nel rimanere “in attesa di ulteriori disposizioni per verificare la possibilità di altre iniziative“.