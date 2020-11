Savona. Si sono conclusi i lavori di pulizia, dai rovi e dagli arbusti spontanei, di uno dei chiostri interni all’ex convento di San Giacomo, collocato in fregio dell’abside affrescata dal Semino. Ad annunciarlo è il vice sindaco di Savona, Massimo Arecco.

“I lavori sono stati eseguiti dalla cooperativa Il Rastrello – spiega – a cui l’intervento era stato appaltato dagli uffici comunali. Al termine della pulizia, come per un miracolo, su una delle pareti del chiostro, sono apparsi due affreschi raffiguranti San Francesco ed un lupo” (visibili nelle fotografie qui sotto).

“La necessità di procedere con l’intervento di pulizia – ricorda Arecco – era stata segnalata all’amministrazione comunale dall’Associazione Amici del San Giacomo, la quale, tra le altre iniziative in corso, a breve provvederà a recuperare, come verde urbano, il sagrato della chiesa in collaborazione con il Comune di Savona ed il contributo economico della Fondazione De Mari”.