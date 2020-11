Savona piange la scomparsa dello storico commerciante Fedele Cassarà

Savona. Lutto a Savona per la scomparsa di Fedele Cassara’.

Lo storico commerciante, classe 1926, per 55 anni ha gestito la storica attività savonese “Valigeria Fedele”, in via Giuria.

Dopo oltre mezzo secolo di servizio, tre anni fa Cassara’ aveva abbassato definitivamente le serrande del proprio negozio. Di origini siciliane, il commerciante si era trasferito a Savona nel 1947 per svolgere il servizio di leva.

Negli ultimi anni di vita Cassara’ si era dedicato ad una delle sue più grandi passioni: il ballo.