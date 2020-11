Savona, open day virtuale del Liceo Scientifico

Savona. Il liceo Scientifico O. Grassi invita gli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado e le loro famiglie al primo open–day virtuale che si terrà mercoledì 2 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 18.30 su piattaforma Meet.

Il Dirigente scolastico, prof. Mauro Ferrando, evidenzia come sia importante, nonostante il momento difficile che la scuola sta vivendo, offrire ai ragazzi un’opportunità di conoscere il piano formativo della scuola, nelle sue due articolazioni: tradizionale con il latino ed opzione delle scienze applicate, anche sperimentando nuove modalità multimediali.

Per partecipare- chiarisce la prof.ssa Monica Pastorino, referente dell’Orientamento – occorre pre-iscriversi tramite modulo google, appositamente creato e il cui link si può trovare in evidenza sul sito del liceo. Questo per permettere una più efficace organizzazione dei quattro turni di presentazione ed ammettere solo studenti interessati.

Durante l’open day verranno mostrate alcune attività di laboratorio di scienze, fisica, latino ed informatica dagli alunni del liceo- continua la prof.ssa Pastorino- questo per permettere anche una comunicazione tra pari, supportati e preparati ovviamente dai docenti delle diverse discipline.

Sarà anche possibile ai partecipanti fare domande in chat di chiarimento o anche di semplice curiosità a studenti e docenti. Verrà infine condiviso un questionario di gradimento.

Il liceo Grassi- conclude il Dirigente- vuole orientare ad una scelta consapevole dei ragazzi, tenuto conto che obiettivi del liceo sono l’ approfondimento del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali, lo sviluppo di conoscenze e le abilità necessarie per affrontare gli studi universitari nell’ambito delle facoltà scientifiche senza rinunciare ad una solida base culturale ed umanistica.

L’opzione scienze applicate fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico – tecnologica, con particolar riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni”.