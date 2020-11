Savona, la Guardia di Finanza scova un “supermarket della droga”: 20enne denunciato a piede libero

Savona. Continua senza sosta l’attività del comando provinciale della Guardia di Finanza di Savona nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della compagnia di Savona, durante l‘incessante azione di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 26enne savonese e denuciato a piede libero un 20enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i finanzieri della sezione operativa pronto impiego, nel corso dell’ordinaria attività di perlustrazione del centro cittadino, finalizzata anche a verificare il rispetto dei recenti provvedimenti emanati dall’autorità di Governo e dalla regione Liguria per la prevenzione della diffusione del covid 19, hanno sottoposto a controllo, nei giardini della centralissima via delle Trincee, due giovani trovati in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Le successive perquisizioni dei domicili degli spacciatori, eseguite con l’ausilio delle unità cinofile del corpo (cane “danko”), hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriore stupefacente: in un’abitazione, sita nel quartiere Oltreletimbro, sono stati rinvenuti ulteriori 32 grammi di hashish, mentre nell’altra, sita nel quartiere Villapiana, veniva rinvenuto un vero e proprio “supermarket della droga”, capace di soddisfare ogni richiesta: 111 grammi di hashish, 4 pasticche di anfetamine, metadone e mdma (sostanza psicoattiva appartenente alla classe delle feniletilamine), semi di marijuana, 8 grammi di funghi allucinogeni ed altro materiale idoneo al confezionamento delle dosi per lo spaccio.

Uno dei due soggetti è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Il risultato conseguito testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza di Savona, quale imprescindibile presidio di legalità a tutela dei cittadini e della collettività.