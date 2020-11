Savona, il vescovo “Gero” ai fedeli: “Un Natale particolare, fede e solidarietà umana contro la pandemia”

Savona. Quello iniziato ieri è un Avvento inevitabilmente molto particolare e la proposta diocesana per il periodo che ci prepara al Natale tiene conto di questo complesso frangente concentrando lo sguardo su due priorità: da un alto la difficile situazione, umana ed economica, causata dalla pandemia, dall’altro il cammino verso il Sinodo, che ripartirà nel 2021.

La prima attenzione si esprime in tre modi: la consueta colletta della terza domenica di Avvento (13 dicembre), che si è scelto di destinare questa volta al fondo diocesano di solidarietà “Insieme per ripartire”, istituito dal vescovo Marino nel maggio scorso e rivolto alle famiglie e alle persone economicamente più colpite dall’emergenza sanitaria; il percorso di avvicinamento al Natale, a cura dell’Ufficio liturgico diocesano, che i bambini e le famiglie possono condividere con disegni da colorare e candele da accendere; infine la proposta di quattro gesti di prossimità che, a livello personale e comunitario, possono aiutare a non smarrire i valori di umanità di cui tanto c’è bisogno in questo momento.

Quattro piccole proposte (ideate dalla segreteria del Sinodo) da vivere nelle settimane di Avvento sotto lo slogan “Non perdere il filo, prendi il largo” che richiama il titolo del Sinodo diocesano.

Seconda domenica (la prossima 6 dicembre): “Non perdere…il filo delle idee” (e troverai i regali natalizi senza cadere nella rete) con l’immagine dell’acquisto natalizio che si può fare “a Km 0” anziché via internet.

A coronamento del percorso si trova il messaggio augurale che il Vescovo ha scritto per il Natale. Sempre monsignor Gero aiuterà i fedeli a vivere questo tempo con messaggi video che, all’inizio dell’Avvento, durante i giorni della novena, nella festa della Madre di Dio e nell’Epifania, tutti possono seguire sulla pagina Facebook de Il Letimbro e sul canale YouTube della Diocesi.

“Preghiamo con voci di poeti, profeti, cantanti” è poi l’invito della pastorale giovanile diocesana invita a partecipare alla preghiera del tempo di Avvento che si svolgerà in remoto, sulla piattaforma Zoom, nei giorni di giovedì 3, 10 e 17 dicembre alle ore 20,30. Per accedere alla preghiera occorre digitare l’Id 9086882373 e poi la password 6hW4JX.

Il libretto della preghiera si può scaricare sul sito internet di #PGSavona www.pastoralegiovanile.sv.it.