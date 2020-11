Savona, il liceo Chiabrera celebra la “Journée Mondiale de la Philosophie”

Savona. “Come tutti gli anni, al terzo giovedì del mese di novembre, come stabilito, il Liceo ‘Chiabrera Martini’ di Savona ha celebrato la Journée Mondiale de la Philosophie, istituita dall’Unesco nel 2002, tramite un incontro on line con il prof. Curi dell’Università di Padova che ha parlato agli studenti e ai docenti dei licei ‘Chiabrera’ e ‘Calasanzio’ di Carcare di cui era presente la Dirigente, prof. Maria Morabito che ha fatto un breve intervento in apertura”. Lo comunicano, in una nota, i docenti del liceo savonese Luca Bottaro e Lia Ciciliot.

“Il tema dell’incontro – spiegano – è stato il rapporto cinema-filosofia, e in particolare i temi dell’amore e del gioco in alcuni film d’autore selezionati dal docente. Anche durante un periodo così difficile di didattica a distanza, la scuola non abbandona le sue tradizioni e non fa mancare un’offerta formativa e culturale di qualità agli studenti che la frequentano”.

“Un grazie particolare va a tutti coloro che hanno realizzato l’evento: innanzitutto al già citato prof. Umberto Curi, al DS prof. Alfonso Gargano, ai docenti Proff. Luca Bottaro e Lia Ciciliot e allo staff tecnico del liceo, in particolare a Marco Piano e Antonio Riccardi che hanno saputo risolvere tutti i problemi che purtroppo l’informatica può presentare. Un grazie infine anche al Lions Club Priamar che da anni sponsorizza la Journée offrendo un piccolo omaggio al relatore” concludono.