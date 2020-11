Savona, “Futura” cerca una modella per un documentario sull’evoluzione del make-up nella storia

Savona. Futura, Scuola di Confartigianato di Savona, è in cerca di una giovane fanciulla per dare vita a Futura, la protagonista del documentario riguardante l’evoluzione del makeup nella storia, realizzato in project working dagli alunni del corso Truccatore dello Spettacolo.

“La nostra Futura deve essere pronta a viaggiare nel tempo e nel savonese per raggiungerci – spiegano – la immaginiamo tra i 20 e i 29 anni e piena di entusiasmo, disposta ad affidarsi a noi per tutte le trasformazioni che le faremo vivere”.

Il progetto è supervisionato dai docenti Marzia Pistacchio, Domenico Amoroso e Giovanna Molinaro. Per candidarsi è necessario inviare le proprie credenziali, provviste di foto del volto, alla seguente mail: marziamakeup@gmail.com. Il casting sarà svolto online e per la partecipazione al progetto non è prevista retribuzione.