Savona, ex San Paolo: da martedì via all’asfaltatura di via Giacchero

Savona. Nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’ex ospedale di San Paolo e di sistemazione delle aree pubbliche circostanti, l’assessore al traffico ed alla viabilità Marino Arecco informa che martedì 1 dicembre, a partire dalle ore 7 e fino alle 14 circa, verranno effettuati i lavori di asfaltatura di via Giacchero, con scarifica dell’intera superficie della strada al fine di eliminare l’attuale, vecchio, tappeto di usura.

Il lavoro, complessivamente, verrà eseguito in più fasi, per creare il minore disagio possibile alla viabilità. Le operazioni sono state concordate tra gli uffici competenti e la Società San Paolo.

Sempre nella stessa giornata di martedì 1 dicembre, dalle 14 fino alle 22 circa, si procederà con la preparazione e stesura dell’asfaltatura della semi-carreggiata di Via Giacchero – lato ex ospedale San Paolo, con la riapertura della viabilità veicolare sul lato sinistro.

Mercoledì 2 dicembre e parte di giovedì 3 dicembre si proseguirà con i ripristini dei livelli sulla semi-carreggiata e sui tombini esistenti dal lato sinistro di via Giacchero, con la riapertura della viabilità veicolare sul lato destro. Giovedì 3 dicembre e, in caso di imprevisti, anche venerdì 4 dicembre, si procederà con la preparazione ed il completamento dell’asfaltatura della restante porzione di via Giacchero, con la riapertura della viabilità veicolare sul lato destro.

La riapertura completa della via pubblica al traffico veicolare, completa della segnaletica e dei posti auto pubblici, è prevista per sabato 5 dicembre, salvo eventuali imprevisti.