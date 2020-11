Savona, Enpa lancia l’allarme: bocconi avvelenati in via Repusseno

Savona. A quindici giorni di distanza da un fatto analogo accaduto in corso Ricci a Savona, la Protezione Animali lancia un altro appello alla massima attenzione a tutti i proprietari di cani e curatori di animali liberi, questa volta in via Repusseno, dove sono stati trovati bocconi avvelenati.

Anche qui, infatti, un cane che passeggiava con la proprietaria non ce l’ha fatta dopo aver ingerito il boccone, malgrado la corsa dal veterinario.

“Le nostre guardie zoofile volontarie stanno effettuando controlli e pattugliamenti in zona, sia per eliminare eventuali altri bocconi che per tentare di individuare e denunciare i responsabili – dichiarano da Enpa – In casi di comprovato avvelenamento, chiediamo sempre ai proprietari degli animali colpiti di inviare una segnalazione al Comune competente che, assieme ai vigili urbani, ha il compito di bonificare l’area e svolgere l’inchiesta penale” concludono.