Savona, due tartarughe d’acqua americane abbandonate vicino a un cassonetto: soccorse da Enpa

Savona. I volontari della Protezione Animali di Savona hanno soccorso due tartarughe d’acqua americane adulte “abbandonate, dentro la loro vaschetta, vicino ad un cassonetto della spazzatura in via Torino a Savona, la notte scorsa violando per giunta la normativa anticovid19”.

Quello effettuato questa notte è “l’ennesimo ricovero di cui si sta facendo carico la Protezione Animali, ventidue da inizio anno in provincia di Savona”. Gli animali sono ora in cura e al termine dei controlli e della convalescenza l’Enpa ne valuterà la migliore sistemazione.

Intanto le Guardie zoofile volontarie dell’associazione stanno svolgendo gli accertamenti per individuare e denunciare i colpevoli dell’abbandono.

“Molti di questi animali, spesso abbandonati nelle campagne, muoiono di fame o predati dagli animali del bosco; alta mortalità anche per i soggetti trasportati in mare dalle piene dei torrenti; per il gioco delle correnti i pochi sopravvissuti approdano sfiniti sulle spiagge savonesi; l’anno scorso, tra spiaggiati ed abbandonati, l’Enpa ne ha raccolti in provincia quarantatré”.