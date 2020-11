Savona “Città per la vita, Città contro la pena di morte”, Palazzo Sisto illuminato

Savona. Il Comune di Savona ha deciso di celebrare la giornata mondiale “Città per la vita, Città contro la pena di morte” illuminando Palazzo Sisto proprio durante lo svolgimento del consiglio comunale, che come ricorda l’assessore alla persona Ileana Romagnoli è “il momento più alto di democrazia cittadina”.

“Il 30 novembre 1786 venne abolita, per la prima volta, la pena di morte in uno stato, il Granducato di Toscana, con la riforma del Codice Leopoldino che, ispirata ai principi dell’Illuminismo, ripudia la tortura ed ogni forma di vessazione verso i prigionieri. Cesare Beccaria già nel 1764 scriveva: ‘Non è utile la pena di morte per l’esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni e le necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umanino, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbero aumentare il fiero esempio, tanto più funesto quando la morte legale è data con istudio e con formalità’. Da allora molta strada è stata fatta nel cammino che porta all’abolizione della pena capitale in tutti gli stati del mondo”.

“Per testimoniare questo impegno la Comunità di Sant’Egidio ha chiesto alle oltre 2000 città partecipanti a questa giornata mondiale ‘Città per la vita, Città contro la pena di morte’ di illuminare un loro monumento per rappresentare la comune volontà di accelerare la definitiva scomparsa della pena capitale dal panorama giuridico e penale degli Stati”.

E l’invito, come detto, è stato raccolto dal Comune di Savona: “Nel tempo difficile della pandemia in cui abbiamo imparato quanto è indispensabile la collaborazione e la solidarietà tra di noi ha ancora più valore proseguire questa battaglia di civiltà per l’abolizione della pena di morte e per una giustizia riabilitativa”.

A causa dell’emergenza sanitaria dettata dal Covid 19 la giornata sarà celebrata tramite il webinar #Stand4Humanity #NoDeathPenalty che si svolgerà dalle 17.30 alle 19. Per partecipare, ricevere informazioni e registrarsi visitare il sito www.santegidio.org.