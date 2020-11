Savona, Caprioglio e Arecco: “Firmati contratti pubblici per svariati milioni di euro”

Savona. Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e il vicesindaco Massimo Arecco informano i cittadini savonesi che pochi giorni fa sono stati stipulati alcuni contratti per i lavori di riqualificazione urbana degli spazi tra Via Nizza e il mare nel tratto tra le Fornaci e Zinola.

Si tratta, in particolare, del lotto 1 e lotto 2 con l’associazione temporanea d’Impresa “Giuggia costruzioni/SAM spa/ Giubergia & Armando”, per un valore complessivo di Euro 5.803.606,09; (di cui Lotto 1 euro 2.818.355,88 e lotto 2 euro 2.985.250,21); il lotto 3 con l’associazione temporanea d’impresa OMC Graglia/Coinge/Travex, per un valore di Euro 3.548.944,71.

“Si ringraziano per il lavoro svolto gli assessori Montaldo, Santi e gli uffici comunali – affermano dall’amministrazione comunale -. In questo periodo economico così difficile per la nostra comunità, l’amministrazione comunale ha fino ad oggi firmato contratti per lavori pubblici il cui ammontare è pari a svariati milioni di euro”.