Savona. La società Asd Savona Calcio ringrazia pubblicamente i suoi tifosi, che hanno appoggiato sia fattivamente che materialmente le iniziative promosse a favore dei pazienti degli ospedali liguri.

Infatti, come si può vedere nelle foto, i supporters biancoblù hanno accompagnato l’iniziativa della pizzeria Vesuvio e della gelateria Lecca Lecca di Savona che si è concretizzata ieri presso la clinica Riviera.

Inoltre i tifosi del Savona saranno a fianco del vicepresidente Simone Marinelli anche per la distribuzione che partirà oggi da Sarzana, in tutti gli ospedali liguri a favore dei padiglioni che ospitano i degenti per Covid-19.

Per questo motivo il presidente Enzo Grenno, con una punta di orgoglio e commozione, vuole “ringraziare calorosamente la tifoseria in attesa di poter regalarle, insieme a tutti i soci, le soddisfazioni sportive che si merita”.