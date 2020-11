Savona Calcio, la Figc: “La denominazione del club va cambiata”

Savona. Durante l’estate, quando stava prendendo forma la nascita di una nuova società calcistica a Savona con l’intento di porsi quale erede della squadra biancoblù, si sono susseguite numerose ipotesi in merito a quale potesse essere il nome del futuro sodalizio.

Si era pensato a Nuova Savona, per dare un segnale di distacco col passato; aveva poi preso campo Vecchia Savona, con l’intenzione di mantenere quale riferimento il blasone e i risultati raggiunti dalla storica società ormai scomparsa. Alla fine la nuova dirigenza ha optato per il più immediato Savona Calcio, preceduto dall’indicazione della formula Associazione Sportiva Dilettantistica.

Alcuni mesi dopo la regolare affiliazione con la nuova denominazione, la società del presidente Enzo Grenno ha ricevuto l’invito a correggerla, perché troppo simile a quella del precedente sodalizio. A sollevare la questione è l’ufficio affiliazione della Figc nazionale, che ha richiesto al Comitato regionale Lnd di inviare alla dirigenza savonese un sollecito al cambiamento del nome.

Il Savona Calcio, pertanto, non potrà utilizzare le nuove maglie fin quando l’attuale logo non verrà riconosciuto, oppure dovrà procedere ad un cambiamento. L’invito da parte del Comitato regionale è quello di apporre un prefisso, così come accaduto, per esempio, alla Virtus Entella che nel 2005 ha assunto tale denominazione. Non è ancora noto se la dirigenza dovrà piegarsi alla richiesta, dando così vita ad una Pro Savona o un Atletico Savona, per fare due esempi possibili, oppure se la vicenda non avrà un seguito e verrà trovata una soluzione che accontenti il club concedendogli di conservare il nominativo scelto.