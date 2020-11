Savona Calcio, gesti di solidarietà: pizze e gelati in dono ai pazienti degli ospedali

Savona. La società Asd Savona Calcio, in questo particolare momento storico caratterizzato dall’emergenza sanitaria, nel quale non è possibile scendere sul rettangolo di gioco, gioca una partita diversa ma altrettanto significativa.

Con la collaborazione della pizzeria Vesuvio di Savona, nella giornata odierna la società calcistica offrirà cinquanta pizze ai degenti della clinica Riviera di Savona per regalare qualche istante di normalità e serenità a chi sta attraversando un momenti difficili.

Invece, nella giornata di domani, lunedì 16 novembre, questa volta nuovamente in collaborazione con la gelateria Lecca Lecca di Savona, consegnerà centocinquanta confezioni di gelato all’ospedale di Sarzana per tutti i pazienti, sia del reparto Covid che di altri padiglioni del nosocomio sarzanese.

Questa iniziativa sarà poi replicata in altri ospedali della Liguria nei prossimi giorni. Con questo semplice gesto, la società biancoblù vuole dare un segnale di solidarietà, come molto spesso lo sport riesce a fare, in attesa di poter ritornare a farlo anche sul campo di gioco.