Savona, bambino resta con il dito incastrato in una chiave inglese: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Disavventura a lieto fine ieri sera per un bambino di 9 anni che, forse per gioco, ha infilato il dito in una chiave inglese. Il foro nell’attrezzo però era molto stretto e il dito è rimasto incastrato.

I genitori quindi hanno portato il bambino al pronto soccorso di Savona, dove i medici hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Una volta sul posto i pompieri hanno liberato il dito del bambino tagliando l’attrezzo con una moletta. Per il piccolo solo un po’ di paura ma nessuna conseguenza.