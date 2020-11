Savona, alla biblioteca Barrili riparte il servizio di prestito “take away” dei libri

Savona. Da martedì 24 novembre alla biblioteca civica Barrili di Savona, ripartirà il servizio di prestito e restituzione dei libri in “modalità da asporto”.

Il passaggio dei volumi avverrà attraverso la finestra vicino alla porta di ingresso sul lato nord (dal parcheggio e dalle macchinette distributrici) rispettando quindi il Dpcm e senza che gli utenti entrino nei locali della biblioteca.

I libri andranno prenotati preferibilmente via mail (all’indirizzo biblioteca.informazioni@comune.savona.it) oppure tramite il servizio del catalogo in linea oppure per telefono (0198310393).

“Consigliamo di non prenotare all’ultimo momento, prima di venire in biblioteca, visto che non sempre i messaggi arrivano in tempo reale”, spiega l’assessore alla cultura Doriana Rodino.

L’orario di apertura del servizio sarà al mattino, dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12, mentre nei soli pomeriggi di mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.

Per informazioni è possibile contattare la biblioteca ai recapiti indicati sopra.

“Il personale è comunque a disposizione anche verso chi comunicasse particolari esigenze di orario o si presenterà senza prenotazione perchè senza internet, telefono”, conclude l’assessore savonese.