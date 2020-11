Savona. “In questo momento ancora difficile per tutti, vorremmo dare un segnale di ripresa, ma soprattutto pensiamo che la bellezza debba sempre trionfare. Un progetto di arte urbana, per dare la possibilità a tutti di godere della bellezza dell’arte”. A parlare sono Antonella Bonelli, Luciana Bertorelli, Francesco Parisi, promotori del progetto Zinol’Art.

“Un’iniziativa – spiegano – che ha come obiettivo la rivalutazione e l’abbellimento di una zona che sta fiorendo per bellezza e posizione. I recenti lavori di ristrutturazione stanno donando alla passeggiata di Zinola un aspetto meraviglioso, restituendo ai cittadini una zona incantevole. E noi vorremmo arricchirla ancora di più, con un Museo a cielo aperto di opere ceramiche dal nome ‘Zinol’Art'”.

“Il progetto ‘Zinol’Art’ – raccontano i promotori – comprenderà 9 installazioni di altrettanti artisti, 9 sfere ceramiche di diametro cm. 60 che verranno fissate su piedistalli e posizionate, nei giardini fronte mare di Zinola (Una sfera dell’artista Luciana Bertorelli è già stata installata ed è già visibile). La realizzazione è prevista per la primavera 2021. I costi per la realizzazione sono molto alti, abbiamo ricevuto un piccolo contributo dalla Fondazione De Mari (che ringraziamo tantissimo), a cui il progetto è piaciuto molto, ma non è sufficiente a coprire tutte le spese da sostenere”.

“Abbiamo deciso di attivare una raccolta fondi sulla piattaforma ‘Produzioni dal basso’ – concludono i tre promotori -. Se anche voi amate la bellezza vi chiediamo di aiutarci, con un libero contributo per realizzare ‘Zinol’Art’, un museo a cielo aperto per Savona e tutte le persone che vorranno godere dell’Arte. Farete parte di qualcosa che darà alla città un valore aggiunto, grazie anche al vostro aiuto. Sarà anche un po’ vostro. Anche il più piccolo contributo è per noi importantissimo (le donazioni partono da 5 Euro). Ogni persona che parteciperà con qualsiasi contributo verrà menzionata sul catalogo che realizzeremo. Abbiamo pensato anche a delle ricompense che saranno il nostro grazie per aver creduto nel progetto. Meravigliatevi insieme a noi!”.

Questa la pagina della raccolta fondi, mentre è possibile visitare anche la pagina Facebook dedicata a Zinol’Art dove consultare il progetto, gli artisti coinvolti nell’iniziativa e vedere le loro foto all’opera nella realizzazione della loro sfera, oltre a rimanere informati sull’andamento dei lavori.