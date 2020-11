Savona 2021, Forza Italia si schiera: “Pronti a sostenere il Caprioglio-bis”

Savona. Nella prossima primavera la città di Savona, unico comune capoluogo di provincia in Liguria, insieme a molte grandi città italiane e a oltre mille comuni italiani rinnoverà la propria amministrazione comunale.

E se da un lato il centro-sinistra vede come candidato sindaco Marco Russo (che può già contare sull’appoggio di “Patto per Savona” e “Sinistra Italiana), nel centro-destra non intendono di certo restare a guardare.

Così, mentre in casa Lega le acque sembrano molto agitate, con il vicesindaco Massimo Arecco impegnato in una “guerra” interna al proprio partito per ritagliarsi un posto da protagonista nella prossima tornata elettorale, l’ala più moderata della coalizione sembra avere le idee piuttosto chiare: “Il centrodestra con la giunta Caprioglio, dopo decenni di amministrazioni di sinistra, ha messo ordine nell’apparato burocratico e nelle casse comunali – spiega in una nota Francesco Versace, commissario cittadino savonese di Forza Italia – e rifuggendo dalla spettacolarizzazione delle proprie iniziative, ma con una gestione attenta alla sostanza delle cose, ha consentito uno sviluppo dei servizi, importanti interventi di riqualificazione urbana, delle attività economiche della città e si presenta quindi all’appuntamento elettorale con le carte in regola”.

“Forza Italia, parte moderata della coalizione di centrodestra, si stringe con convinzione e determinazione a sostegno del gruppo consiliare di maggioranza, della giunta e della sindaca Ilaria Caprioglio, che hanno affrontato con senso di responsabilità, a Savona, le difficoltà sociali ed economiche di questo drammatico periodo e, pertanto, s’impegna a sostenere l’avvocato Ilaria Caprioglio per il rinnovo del mandato a sindaco di Savona” conclude Versace.