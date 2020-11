Savona, 10 anni senza don Mario Genta: una messa in Duomo per ricordarlo

Savona. Nella giornata odierna corre il 10° anniversario dalla scomparsa di don Mario Genta, conosciuto in particolare come “il cappellano del porto” per aver dedicato la sua vita sacerdotale alla cura di coloro che operavano nell’ambito portuale e marittimo.

Per ricordare Mario è stata organizzata oggi dall’associazione Stella Maris savonese alle ore 18 una messa nel Duomo di Savona.

Vuole essere vivo il ricordo di “quell’uomo che diede un grande contributo alla cura dei malati e degli ultimi, sapendo farsi prossimo in autentica fraternità, con la sua accoglienza fraterna nella sua chiesa di San Raffaele”.