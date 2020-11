Santa Corona, l’ordine delle ostetriche: “Pronto soccorso chiuso non per nostre pressioni”

Pietra Ligure. “L’ordine interprovinciale della professione ostetrica di Savona e Imperia ha recepito il disappunto delle ostetriche del punto nascita di Pietra Ligure e ne condivide la perplessità in merito a quanto scritto nell’articolo di ieri della testata di IVG (clicca QUI per leggere la notizia), che a detta della testata stessa, notizie ricevute da fonte autorevole”. Lo afferma, in una nota, l’ordine interprovinciale della professione di ostetricia di Savona e Imperia.

“Le ostetriche del punto nascita di Pietra Ligure – si legge nel documento – smentiscono di aver parlato con alcuno e soprattutto di aver addotto la chiusura del Pronto Soccorso Ostetrico per loro perplessità sui protocolli di sicurezza per prevenire i contagi Covid-19. Non vi è stato nessun passaggio di notizie alla testata giornalistica IVG. Ritengono molto grave e lesivo per la loro professionalità pensare che, per le loro pressioni, un Pronto Soccorso possa essere chiuso”.

“Sono state giornate difficili sia dal punto di vista umano che lavorativo in cui le ostetriche hanno saputo gestire cambiamenti repentini e complessi producendo tutte le procedure richieste nello svolgere il lavoro di loro competenza nei migliori dei modi nella massima sicurezza per le mamme e peri loro bambini. Pertanto ci auspichiamo che in futuro si vorrà sottolineare, in maggior modo, l’impegno di questa importante figura professionale in questo delicato momento, volta al benessere di tutta la comunità, sostenendola con le parole della vostra importante testata giornalistica” concludono dall’ordine.

Il nostro giornale in queste ore sta continuando a lavorare per cercare di fare luce sulle reali motivazioni che hanno portato alla chiusura del pronto soccorso ostetrico dell’ospedale Santa Corona. Al netto di questa smentita, infatti, al momento nessuna delle parti in causa ha voluto rilasciare dichiarazioni su quelle che sono le reali valutazioni che hanno condotto alla chiusura.