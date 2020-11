Santa Corona, dal 1 dicembre tornano attivi quattro ambulatori di ostetricia

Pietra Ligure. Al Santa Corona di Pietra Ligure dal 1 dicembre verranno riattivati su alcuni giorni della settimana 4 ambulatori di ostetricia. Lo ha detto il presidente ligure Giovanni Toti ieri sera, giovedì 26 novembre, durante la consueta conferenza stampa di fine giornata.

Nella prospettiva di una prossima riattivazione del Punto Nascite, dal 1 dicembre saranno riattivate per alcuni giorni alla settimana specifiche attività ambulatoriali.

Si tratterà, nello specifico, di un ambulatorio per la gravidanza fisiologica seguita da personale ostetrico (1 volta alla settimana); un ambulatorio rivolto in primo luogo allo screening del primo trimestre di gravidanza (2 volte alla settimana per coprire tutto il fabbisogno della Asl2); un ambulatorio ecografico per la datazione della gravidanza e per l’accrescimento fetale (1 volta alla settimana) e un ambulatorio di colposcopia che raccolga le pazienti locali dello screening per il tumore al collo dell’utero.