Salone Orientamenti, alla loanese Greta Stella il premio “Saper Cambiare”

Loano. C’era anche Greta Stella, fotografa professionista e giovane volontaria Croce Rossa di Loano, tra gli “ospiti d’onore” dell’inaugurazione della 25^ edizione del Salone Orientamenti tenutasi questa mattina.

Nell’occasione la giovane fotoreporter, insignita del riconoscimento di Cavaliere al Merito della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per il “racconto fotografico” con cui ha raccontato l’emergenza Covid-19 dal punto di vista dei volontari della pubblica assistenza, ha ricevuto dalle mani del presidente della Regione Giovanni Toti il premio “Saper Cambiare”, che è anche il tema dell’edizione 2020 del Salone.

Ritirando il riconoscimento, Greta Stella ha spiegato che “lavorare con la Croce Rossa è stato per me un grande cambiamento. Non mi ero mai avvicinata prima ad un’associazione di volontariato importante come la Croce Rossa. Per di più, ciò è successo al mio ritorno a casa, ritorno avvenuto durante una pandemia. Iniziare questo progetto è stato un modo per unire il mio lavoro con un’esperienza di volontariato”.

E facendo volontariato, Greta ha “riscoperto il valore della comunità. A 18 anni ho lasciato Loano per andare a studiare a Torino. Non ho mia vissuto così tanto Loano come durante i mesi della pandemia. Nei paesi piccoli si dà per scontato di conoscersi tutti, ma non è così. Grazie a questa esperienza in Croce Rossa, dunque, ho riscoperto il valore della comunità”.

“Oggi inauguriamo il Salone Orientamenti del coraggio, quello di cui abbiamo bisogno per superare questo momento complesso e dobbiamo farcela soprattutto per i nostri ragazzi – ha scritto Toti su Facebook – Come Greta Stella, volontaria della Croce Rossa a Loano e fotoreporter che oggi ho avuto l’onore di premiare per gli scatti con cui ha documentato l’emergenza Covid la scorsa primavera, che le sono valsi anche il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella”.

“È per i giovani come Greta che dobbiamo andare avanti: in questo Salone si impara la vita e un mestiere e farlo significa saper imparare dalle difficoltà e lavorare per superarle. E oggi la Liguria dimostra ancora una volta di non smettere di costruire il suo futuro”.