Riuniti i vertici provinciali di “Cambiamo”, sul tavolo le comunali 2021: “Sinergia con gli alleati”

Provincia. Questo pomeriggio, mercoledì 25 novembre, si è svolta la prima riunione dell’esecutivo provinciale di “Cambiamo! con Toti Presidente” della provincia di Savona.

Al tavolo erano presenti, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, il coordinatore provinciale e sindaco di Andora Mauro Demichelis, il consigliere regionale e commissario cittadino di Savona Alessandro Bozzano e il coordinatore regionale Angelo Vaccarezza.

Diversi gli argomenti affrontati, dalla preparazione dell’assemblea nazionale del partito che avrà luogo sabato 28, al consolidamento e organizzazione della struttura in provincia di Savona, alle prossime sfide amministrative.

In primis le elezioni provinciali che si svolgeranno all’inizio del 2021; ma soprattutto, argomento all’ordine del giorno, la tornata elettorale delle elezioni comunali previste per la fine del mese di maggio, che vedono fra le città più importanti al voto Savona, Varazze e Loano.

“Naturale quindi avere riuniti qui i rappresentanti di riferimento – spiegano in una nota – per fare il punto della situazione e stabilire un calendario di incontri sul territorio per valutare i programmi. Ai prossimi tavoli di confronto saranno presenti tutti gli alleati. Proseguirà il percorso iniziato a suo tempo con la Lega Nord, primo alleato di coalizione, e con tutte le forze di centrodestra (Fratelli d Italia Forza Italia). Obiettivo comune, costruire percorsi in sinergia e con comunità di intenti”.