Ricordo e commozione per suor Clara Merlo, domani i funerali: “Alassio non ti dimenticherà mai”

Alassio. Si terranno domani, lunedì 9 novembre, alle ore 11.45, a Genova Sampierdarena, presso la Parrocchia San Giovanni Bosco e San Gaetano, i funerali di suor Clara Merlo, scomparsa all’età di 87 anni e colonna portante dell’istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco. Dopo la cerimonia funebre a Genova, la salma farà rientro nella cittadina alassina alle ore 15.00.

Prima della tumulazione, al cimitero ci sarà un momento di preghiera, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. La Messa di settima sarà celebrata sabato 14 novembre alle ore 17.30, presso la parrocchia di Sant’Ambrogio ad Alassio.

“Carissima Sr Clara, rimani e rimarrai per sempre ad Alassio, in primis nei nostri cuori che hai amato tanto, come hai amato la nostra città e tutti i giovani che hai conosciuto. Ritorni ad Alassio, come non avremmo voluto, ma ora le tue spoglie saranno da qui all’eternità per sempre con noi, nel nostro cimitero” ricorda l’istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane del Don Bosco.

Leggi anche Cordoglio Alassio piange suor Clara Merlo

“Conoscendoti, sappiamo non amavi fronzoli, ma la concretezza delle opere, per questo abbiamo pensato “NO FIORI, MA OPERE DI BENE”, e allora saranno istituite tre borse missionarie in tua memoria, una per una famiglia del territorio, una per la casa per i neonati abbandonati in attesa di adozione di Genova Quezzi – Abbraccio Don Orione e una per i bambini più poveri di Dindigul – India, accolti dalle Figlie di Maria Ausiliatrice. Tutte realtà a te care. Chi desiderasse partecipare può versare il suo contributo sul c/c bancario IBAN IT96Z0301503200000003678000 intestato a Unione Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice, oppure a Rosanna Iebole o Gabriella Torretta Valdora. Per cortesia nella causale mettere anche indirizzo postale o mail di chi dona per poter dare il resoconto della raccolta”.

“Le Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice insieme alle società sportive PGS Pallavolo e Basket, avanzeranno la richiesta all’amministrazione comunale di intitolare il nuovo campetto polivalente adiacente al Palalassio al tuo nome, così che anche le future generazioni di giovani conosceranno chi eri e li aiuterai ancora a crescere vegliando su di loro! Alassio ti ha voluto e ti vorrà sempre bene… Non ti dimenticherà mai!” conclude l’istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane del Don Bosco.

(QUI, il saluto nell’agosto 1996 quando Suor Clara è stata trasferita a Genova).