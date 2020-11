Restyling Villa Zanelli: “Sindaco e giunta si aggiudicano l’onorificenza nazionale Best LibertyCity”

Anche quest’anno l’associazione nazionale Italia Liberty conferirà il premio d’onore alla città e all’amministrazione comunale di Savona per il progetto di restyling di Villa Zanelli.

La rosa di nomi proposta aveva altre città, meritevoli di menzioni d’onore per i progetti e le iniziative che stanno portando avanti per la tutela e valorizzazione del nostro patrimonio nazionale, ovvero: Napoli, Palermo, Bologna, Torino.

“La città di Savona ha brillato in questa prestigiosa lista, che dopo un’attenta analisi, ha obbligato il nostro consiglio a conferirle una targa d’onore, soprattutto per l’inizio del cantiere per la ristrutturazione di Villa Zanelli, riportata finalmente al suo antico splendore” afferma l’associazione.

Luogo storico proposto da Andrea Speziali come sede del museo dell’Art Nouveau, avendo molte richieste di enti privati disposti a far esporre quadri di Gustav Klimt. L’Associazione Italia Liberty, alla fine dei lavori di restauro della villa, donerà delle opere d’arte di artisti contemporanei di fama internazionale “nella speranza che tutti possono fruire dell’edificio senza dover pernottare obbligatoriamente epr visitarla”.

“Ci auguriamo di avere il parco della villa e altri palazzi storici di Savona come location per gli eventi della terza edizione dell’Art Nouveau Week, nelle date dal 8 al 14 luglio 2021, con il calendario d’eventi di visionabile sul nostro sito web www.italialiberty.it”.

“Anche le piccole realtà locali possono aver risalto grazie alla creazione di visite guidate mirate, implementando quindi il turismo locale”.

“Imprese singole di attività locali si sono messe in luce, come l’organizzazione AICS con Giuseppe Cicconi, investendo su una forte attività di promozione culturale, con una nota di merito anche all’attività del dott. Massimo Bianco, che ha guidato diversi itinerari sul Liberty savonese nelle scuole ed edifici pubblici”.

“Nella giuria i soci del direttivo come Rosilla Gambini ed Eduardo Tamagnone hanno apprezzato quest’iniziativa da noi proposta, con la conseguente scelta di elogiare per i suoi intenti e risultati la città di Savona”.

“Verrà conferita una targa d’onore in digitale, per poi creare una premiazione ufficiale di persona appena sarà possibili, allestita nel giardino di Villa Zanelli”.

“Da gennaio 2021 ripartirà la nuova edizione di questa iniziativa, scegliendo i migliori contenuti ricevuti, fra fotografie e video (o altre opere di varie tecniche di realizzazione)” conclude l’associazione.