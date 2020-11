Restyling del sistema di videosorveglianza a Finale Ligure, nuove telecamere alla ex Piaggio

Finale Ligure. Sui social e sui gruppi Facebook finalesi era già scattato una sorta di “allarme” per possibili nuovi autovelox, ma non è così: il dispositivo installato sulla via Aurelia all’altezza della ex Piaggio riguarda l’ampliamento e il restyling del complessivo sistema di videosorveglianza a Finale Ligure, frutto di un contributo ministeriale relativo al 2019, pari a 290 mila euro, assegnato all’associazione delle polizie locali di Finale, Loano e Albenga.

Per il territorio finalese si tratta di nuove telecamere e di un aggiornamento, nel segno della modernizzazione, di quelle già presenti sul territorio comunale: “In questi giorni stiamo procedendo ai collaudi e alle verifiche tecniche, nei prossimi giorni il nuovo sistema sarà operativo – afferma il comandante della polizia municipale finalese Eugenio Minuto -. Stiamo parlando di telecamere e di impianti di ultima generazione, sia per il controllo del traffico quanto per il controllo territoriale o per le stesse Ztl comunali, collegate alle centrali operative delle forze dell’ordine”.

Con questo nuovo progetto che a breve entrerà in funzione a Finale Ligure saranno presenti 60 “occhi elettronici” moderni e operativi per le finalità di controllo. Le nuove telecamere installate negli ultimi giorni sono in tutto 8, per le altre si è proceduto ad un aggiornamento di sistema secondo gli standard previsti.

“Ora servono tempi tecnici per collaudarle e verificare il funzionamento delle nuove telecamere e del sistema integrato di videosorveglianza comunale, tuttavia crediamo che in poco tempo possano essere operative” conclude il comandante Minuto.