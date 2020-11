Regione, Vaccarezza pronto per il Toti-bis: “Impegno rinnovato per portare avanti progetti nuovi e già iniziati”

Buongiorno Amici,

una settimana dopo, ma in perfetta salute e con tanto entusiasmo, inizia questa mattina il mio percorso nella XI Legislatura dell’Assemblea Legislativa della Regione Liguria.

Non so cosa mi attende, ma so cosa farò io: mi impegnerò per portare avanti i progetti iniziati, ne proporrò di nuovi e lavorerò, coerentemente con i miei valori, insieme ai miei colleghi affinché la Liguria cresca.

C’ero, ci sono, ci sarò!

#avantiliguria

Angelo Vaccarezza