Regione Liguria: Brunetto presidente di Commissione Salute, Arboscello vice per Lavoro e Formazione

Liguria. Questa mattina in Regione Liguria sono stati eletti presidenti e vicepresidenti di diverse commissioni regionali. Per la II Commissione – Salute e sicurezza sociale, con un’unica votazione a scrutinio segreto è stato eletto presidente Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini) mentre Gianni Pastorino (Linea Condivisa) è stato eletto vicepresidente.

Un savonese anche per la III Commissione – Attività produttive Cultura Formazione e Lavoro: Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) è stato infatti eletto vicepresidente. “Sono orgoglioso – è il commento dell’ex sindaco di Bergeggi – e il mio impegno da oggi sarà ancora più forte, perché sento tutta la responsabilità di portare le istanze territoriali, con senso istituzionale, in favore dei cittadini liguri su tematiche molto importanti come l’Industria e l’innovazione, le Attività marittime e Trasporti, il commercio, le politiche agricole, la promozione del turismo e della cultura, la valorizzazione dello Sport, l’attenzione ai giovani e alla ricerca. In particolare – prosegue – avrò modo di affrontare con tutte le mie energie due questioni cruciali per la Provincia di Savona: il lavoro e lo sviluppo economico, che nell’Area di crisi complessa del nostro comprensorio è tema cruciale, e la formazione dei nostri ragazzi, con una collaborazione con l’Università che deve rafforzarsi ulteriormente, per garantire ai nostri ragazzi diritto allo studio, occupazione e futuro nel nostro territorio”.

Presidente sarà invece il leghista Alessio Piana: “Lavoro e sviluppo del territorio saranno al centro del mio impegno per la Liguria – annuncia – in particolare in questo momento di difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus”.

Nella seduta di insediamento della IV Commissione – Territorio e Ambiente, con un’unica votazione a scrutinio segreto Domenico Cianci (Cambiamo con Toti Presidente) è stato eletto presidente e Davide Natale (Pd-Articolo Uno) è stato eletto vicepresidente.

Sono servite invece due votazioni per eleggere il presidente della V Commissione – Controlli e Verifica attuazione delle leggi e Pari Opportunità: a spuntarla con il voto favorevole di 22 membri è stato Fabio Tosi, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, mentre Veronica Russo (Fratelli d’Italia) è stata eletta vicepresidente. “Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia accordatami – dichiara Tosi – svolgerò questo importante e delicato incarico con serietà, determinazione ed equilibrio. In particolare, mi onora profondamente presiedere una Commissione che ha, tra i suoi obiettivi, l’affermazione e la tutela dell’uguaglianza dei diritti dei cittadini e dei diritti di parità e pari opportunità tra uomo e donna, così come la realizzazione della parità giuridica, sociale, economica e di rappresentanza”.